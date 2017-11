Holzhandel Ende September 2,7 % im Plus

Laut den heute auf dem Branchentag Holz in Köln vorgestellten Zahlen des Betriebsvergleichs des GD Holz konnte der deutsche Holzhandel in den ersten neun Monaten ein Umsatzplus von 2,7 % erzielen. Dabei wurde in den Produktgruppen Hobelware (+6,0 %) und Fußböden (+5,2 %) überdurchschnittliche Zuwachsraten erreicht. Mit +0,9 % fiel die Steigerungsrate im Bereich Schnittholz hingegen deutlich schwächer aus.



Für das vierte Quartal gehen rund 65% der am Betriebsvergleich beteiligten Hokzhandelsunternehmem von einer konstanten Umsatzentwicklung aus, 15 % rechnen mit steigenden und lediglich 10 % mit rückläufigen Umsätzen.



Entsprechend hält auch der GD Holz an seiner Umsatzprognose von +2-3 % für das Gesamtjahr fest.