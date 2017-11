Holzbauunternehmen steigern Umsatz um 4,3 %

Deutsche Zimmereien und Holzbauunternehmen haben im August 4,3 % mehr als im Vorjahresmonat umgesetzt. Im Juli sind die Umsätze im Holzbau nach Anfang des Statistischen Bundesamtes ungefähr in demselben Umfang gestiegen. Zugenommen haben die Umsätze auch im Januar (+1,2 %), März (+10,0 %) und Mai (+10,8 %). Niedrigere Umsätze als im jeweiligen Vorjahresmonat sind für Februar (-5,7 %), April (-1,0 %) und Juni (-1,8 %) ausgewiesen worden. Bezogen auf die ersten acht Monate lagen die Umsätze der Zimmereien und Holzbauunternehmen um 3,1 % über dem Vorjahreswert. Die Zahl der Beschäftigten ist in diesem Zeitraum um 1,7 % gestiegen.



Hochbauunternehmen haben im August eine Umsatzsteigerung von 6,6 % verbucht. In den ersten acht Monaten hat der Umsatz im Hochbau um 7,2 % zugelegt. Die Unternehmen haben 2,7 % mehr Mitarbeiter als im Vorjahr beschäftigt. Bezogen auf das gesamte Bauhauptgewerbe haben Umsatz und Beschäftigtenzahl bis Ende August um 6,5 % bzw. 2,8 % zugelegt.