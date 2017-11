Herwart verursacht über 1 Mio fm Sturmholz in Tschechien

Das Sturmtief „Herwart“ hat am 28. und 29. Oktober in Tschechien voraussichtlich deutlich mehr als 1 Mio fm Sturmholz verursacht. Dies ergibt sich aus den ersten vom tschechischen Staatsforst bereits kurz nach dem Sturm ausgewerteten vorläufigen Erhebungen. So wurde am 30. Oktober die Zahl der geworfenenen, gebrochenen oder beschädigten Bäum mit 1 Mio und die Sturmholzmenge mit 1 Mio fm angegeben. Bereits einen Tag später am 31. Oktober wurde die Zahl der Bäume in den vom Staatsforst bewirtschafteten Wäldern auf 1,4 Mio korrigiert. Der Schadensschwerpunkt liegt dabei in Nordböhmen. So werden in der am 31. Oktober vom Staatsforst veröffentlichten Pressemitteilung für die Region Karlsbad allein rund 275.000 fm und für die Region Vysocine 210.000 fm genannt. Neben den überwiegenden Einzel- ist es auch zu Flächenwürfen gekommen. Detaillierte Angaben sollen in den kommenden Wochen gemacht werden.