Forte ist im dritten Quartal nur im Ausland gewachsen

Der Umsatz des polnischen Kastenmöbelherstellers Forte hat sich im dritten Quartal im Inland und im Export gegenläufig entwickelt. Das geht aus den gestern veröffentlichten endgültigen Zahlen hervor. Demnach hat sich der Gesamtumsatz, wie bereits am 23. Oktober in einer Ad hoc-Mitteilung gemeldet, um 9,3 % auf 268,0 Mio Zloty erhöht. Während der Umsatz im Inland dabei um 7,6 % auf 45,2 Mio Zloty nachgegeben hat, ist der Exportumsatz um 13,5 % auf 222,6 Mio Zloty gestiegen. Damit hat sich die Exportquote im dritten Quartal um fünf Prozentpunkte auf 85 % erhöht. Kumuliert über die ersten neun Monate hat sich der im Ausland erzielte Umsatz um 3,5 % auf 686,7 Mio Zloty und die Exportquote um einen Prozentpunkt auf 85,4 % verbessert. Der Gesamtumsatz hat im Neunmonatszeitraum um 2,4 % auf 804,0 Mio Zloty zugenommen.



Die DACH-Region sowie die Region Mittel-/Süd-/Osteuropa haben sich in den ersten neun Monaten besser entwickelt als die anderen Märkte, ihr Anteil am Gesamtumsatz ist damit auf 54,7 % bzw. 11,7 % gestiegen. Die Umsatzanteile der Region West-/Nordeuropa und des Heimatmarktes Polen sind hingegen auf 18,9 % bzw. 14,6 % gesunken.



Das EBIT hat im Neunmonatszeitraum um 22,1 % auf 80,6 Mio Zloty nachgegeben. Dabei mussten für alle drei Quartale Rückgänge ausgewiesen werden. Die Rohertragsmarge hat sich um knapp zwei Prozentpunkte auf 36,7 % verschlechtert. Forte führt den Rückgang in erster Linie auf negative Währungseffekte und spürbare Preiserhöhungen bei Spanplatten im dritten Quartal zurück. Die langfristigen Lieferverträge mit dem Holzwerkstoffhersteller Pfleiderer waren davon allerdings nicht betroffen.