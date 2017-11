Fertigbauquote in Deutschland auf 19,7 % gestiegen

Ende September lag der Anteil der in Fertigbauweise genehmigten Ein- und Zweifamilienhäuser bei bundesweit 19,7 %. Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) stieg der Wert im Vergleich zu den Ende Juli veröffentlichten Rekordwert damit nochmals leicht um 0,1 Prozentpunkte an. Im Gesamtjahr 2016 hatte der Marktanteil noch 17,8 Prozent betragen



Im September allein lag die Gesamtzahl der genehmigten Ein- und Zweifamilienhäuser nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 2,9 % unter dem Wert des Vorjahresmonats. Der Fertigbau entwickelte sich dabei mit einem Plus von 12 % deutlich besser als der Durchschnitt. Insgesamt wurden im September 8.153 Ein- und Zweifamilienhäuser genehmigt, davon 1.688 in Fertigbauweise. Insgesamt wurden von Januar bis September damit 77.519 Ein- und Zweifamilienhäuser genehmigt, davon 15.308 auf Fertigbauweise entfallen. Die Zahl der Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser lag in den ersten neun Monaten um 5,1 % unter Vorjahr.