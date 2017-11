Fensterverbände rechnen mit 2,9 % Absatzsteigerung

Günstige gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und der anziehende Wohnungsbau führen nach Einschätzung der vier für den Fensterbereich zuständigen Branchenverbände auch zu positiven Impulsen auf dem deutschen Fenstermarkt. Der bereits seit dem Jahr 2007 anhaltende leichte Aufwärtstrend soll sich damit in diesem und im kommenden Jahr noch verstärken. Ausgehend von den im vergangenen Jahr erreichten 13,8 Mio Fenstereinheiten soll der Fensterabsatz in Deutschland laut einer von VFF, Pro-K, FV S+B und BF in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Heinze regelmäßig aktualisierten Studie voraussichtlich um 2,9 % auf 14,2 Mio FE steigen. Im Jahr 2018 wird sogar ein noch stärkerer Anstieg um 3,3 % auf dann 14,8 Mio FE für möglich gehalten.



In den vergangenen Jahren hatten die vier Verbände die Marktentwicklung in ihrer Herbststudie allerdings mehrfach zu positiv eingeschätzt, so dass die Absatzprognosen mit der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen jeweils leicht nach unten korrigiert werden mussten. Im Oktober 2015 waren für das Gesamtjahr 2015 ein Anstieg auf 13,6 Mio FE und für das Folgejahr bereits 14,0 Mio FE prognostiziert worden. Die im November 2016 publizierte Studie war für 2016 erneut von 14,0 Mio FE und für die-ses Jahr von 14,5 Mio FE ausgegangen. Laut den inzwischen vorliegenden endgültigen Zahlen hatte sich das Absatzvolumen in den Jahren 2015 und 2016 dagegen nur bei 13,4 Mio FE bzw. 13,8 Mio FE eingependelt.