Fassi hat alle Anteile an Cranab-Gruppe übernommen

Der italienische Ladekranhersteller Fassi hat die bisherige Mehrheitsbeteiligung an der schwedischen Cranab-Gruppe von 72 % auf 100 % erhöht. So hat Fassi am 27. November den noch von Hans Eliasson gehaltenen 28 %-Anteil übernommen. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Mitte Juli 2016 war Fassi durch die Übernahme der von der schwedischen Investmentgesellschaft Z-forestab gehaltenen 72 %-Anteile zum Mehrheitsgesellschafter von Cranab geworden, nachdem bereits seit Dezember 2013 eine Minderheitsbeteiligung bestand hatte.



Zur Cranab-Gruppe gehören Cranab, Vimek, Bracke Forest und Slagkraft. Cranab stellt Harvester- und Forwarderkrane sowie Greifer her. Bis 2004 war Cranab exklusiver OEM des damals als Partek Forest/Valmet und heute als Komatsu Forest firmierenden schwedischen Forstmaschinenherstellers. Seit 2015 werden von Cranab auch wieder Krane für Rundholz-LKW sowie in der Recyclingwirtschaft eingesetzte LKW produziert. Das Produktionsprogramm für LKW-Krane war von Cranab im Jahr 2000 eingestellt worden. 2007 fusionierte Cranab mit Slagkraft, einem Hersteller von Kranen, Mulchern und Aggregaten für den kommunalen Einsatz. An dem Hersteller von Kleinharvestern und Kleinforwarden Vimek hatte sich Cranab 2008 beteiligt und 2013 alle Anteile übernommen. Ebenfalls 2013 kam der Hersteller von Fällerbündler-Aggregaten zur Energieholzernte, Mulch- und forstlichen Bodenbearbeitungsgeräten, Bracke, zur Cranab-Gruppe.