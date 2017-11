HPE hat Fachgruppe Certified Pallets gegründet

Im Rahmen der vom Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) am 17. und 18. November in Würzburg veranstalteten Herbsttagung wurde die neue Fachgruppe „HPE Certified Pallets“ gegründet.



Die bislang 20 Mitgliedsbetriebe der Fachgruppe garantieren einen Produktionsstandard auf Grundlage der ebenfalls erst vor Kurzem vorgestellten HPE-Palettenrichtlinie. Analog zur Verpackungsrichtlinie des HPE dient die Palettenrichtlinie als Qualitätsstandard für die Mitglieder. Geplant ist ein enger Informationsaustausch unter den Fachgruppenmitgliedern, der über eine neue elektronische Plattform organisiert werden wird.



Nach Verabschiedung der Satzung haben die Mitgliedsunternehmen einstimmig Jürgen Rademacher (J. Rademacher GmbH & Co. KG, Arnsberg) zum Vorsitzenden und Engelbert Schulte (Schulte Verpackungs-Systeme GmbH, Hemer-Deilinghofen) zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppe gewählt.