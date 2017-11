EuGH droht Polen 100.000 €/Tag Zwangsgeld an

Für den Fall von fortgesetzten Holzerntemaßnahmen im Waldgebiet Bialowieza hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) Polen ein tägliches Zwangsgeld von mindestens 100.000 € angedroht. In einem gestern veröffentlichten Beschluss hat der EuGH Polen aufgefordert, die Holzernte in den als Natura 2000-Gebiete ausgewiesenen und an den Nationalpark Bialowieza angrenzenden Wäldern unverzüglich einzustellen. Ausnahmen sieht der EuGH nur bei Hiebsmaßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit.



Grund für die nun beim EuGH anhängigen juristischen Auseinandersetzung ist die Klage der EU-Kommission gegen Polen vom 13. Juli. Zuvor hatte die polnische Staatsforstverwaltung Lasy Panstwowe das geplante Einschlagsvolumen in Bialowieza im Rahmen eines bis 2021 laufenden Forstwirtschaftsplans von zuvor 63.000 m³ auf 188.000 m³ erhöht. Dies wurde mit einer notwendigen Borkenkäferbekämpfung sowie der Sicherheit für die Bevölkerung begründet.