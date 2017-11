Erneut über 120 Teilnehmer beim GreCon-Symposium

Das inzwischen fünfte Holzwerkstoffsymposium der Fagus GreCon Greten GmbH & Co. KG stieß mit erneut über 120 Teilnehmern aus elf Ländern auf eine ähnliche Resonanz wie die Vorveranstaltungen. Aus der Holzwerkstoffindustrie waren knapp 40 Teilnehmer aus neun Ländern zu dem vom 19. bis 21. Oktober in Bad Homburg durchgeführten Symposium gekommen. Auf dem letzten GreCon-Symposium im September 2015 in Bad Wildungen waren dagegen nur knapp 30 Teilnehmer aus der Holzwerkstoffindustrie registriert worden.



Der Maschinen- und Anlagenbau war in diesem Jahr mit rund 50 Teilnehmern vertreten, von denen über 20 dem Veranstalter GreCon bzw. verbundenen Unternehmen zuzurechnen waren. Auf die Chemieindustrie entfielen rund 15 Teilnehmer, ein Teilnehmer kam aus der Oberflächenbranche. Rund 20 Teilnehmer kamen aus anderen Bereichen, vor allem von Prüfinstituten, Verbänden oder von Beratungsunternehmen.