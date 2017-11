Ergebnis von Metsä Wood ist um 16 % gesunken

Der Umsatz des Geschäftsbereichs „Metsä Wood" innerhalb der finnischen Metsä Group hat im dritten Quartal um 4,8 % auf 109,6 Mio € nachgegeben. Das um Sonderposten bereinigte EBITDA und das operative Ergebnis haben jeweils um rund 16 % auf 10,6 Mio € bzw. auf 7,6 Mio € abgenommen. Laut dem kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht hat eine Ende November 2016 stillgelegte Produktionsanlage am Standort Lohja zu gesunkenen Absatzmengen von „Kerto"-LVL geführt. Der Absatz von Birken- und Nadelsperrholz konnte dagegen vor allem aufgrund einer regen Nachfrage in Nord- und Mitteleuropa gesteigert werden.



Der Geschäftsbereich „Pulp and Sawn Timber" hat mit 475,3 Mio € 22,3 % mehr als im Vorjahresquartal umgesetzt. Stärker zugenommen haben das bereinigte EBITDA (+55,2 % auf 90,8 Mio €) und das operative Ergebnis (+47,4 % auf 68,4 Mio €). Zu der Ergebnisverbesserung haben vor allem die gestiegenen Zellstoffpreise beigetragen. Die Schnittholzpreise, die ebenfalls angehoben werden konnten, bewegen sich aber nach wie vor auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.



Auf Konzernebene hat der Umsatz um 10,2 % auf 1,260 Mrd € zugelegt. Noch höhere Steigerungsraten weisen das EBITDA (+20,6 % auf 208,0 Mio €), das operative Ergebnis (+33,4 % auf 143,3 Mio €), das Vorsteuer- (+21,3 % auf 108,6 Mio €) und das Nettoergebnis (+27,7 % auf 86,6 Mio €) aus.