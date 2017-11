EPAL startet Qualitätsüberwachung für Chemiepaletten

Angesichts einer zunehmenden Nachfrage nach qualitätsüberwachten Chemiepaletten (CP) erweitert die European Pallet Association (EPAL) ihr Lizenzsystem. Ab sofort können Palettenproduzenten und -reparaturbetriebe bei der EPAL Lizenzen zur Herstellung bzw. Reparatur von qualitätsgesicherten „EPAL CP“ beantragen. Das Produktportfolio der EPAL umfasst dabei alle im Markt gängigen Kufenpaletten CP 1 bis CP 5 sowie die Rahmenpaletten CP 6 bis CP 9. Ab dem 1. Januar 2018 werden EPAL CP nach dem Technischen Regelwerk der EPAL produziert und auch am Markt zur Verfügung stehen. Die Markteinführung findet in allen Ländern statt, in denen bereits EPAL-lizenzierte Paletten produziert und repariert werden.



Die EPAL hat sich in den seit rund zwei Jahren laufenden Verhandlungen mit Vertretern aus der Chemieindustrie auf die Eckpunkte der Güte beziehungsweise der Bauarten abhängigen Überwachung verständigt und die Ergebnisse am 16. November in Düsseldorf der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Aufbau der Paletten und die technischen Vorgaben orientieren sich dabei an den derzeit gültigen Richtlinien des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt, Ausgabe Nr. 6 „Paletten für die chemische Industrie“ aus dem Jahr 2004. Alle EPAL-Chemiepaletten werden zudem gemäß dem ISPM 15 Standard behandelt und sind damit auch für den weltweiten Warenverkehr geeignet.



Die künftige Fremdüberwachung der von EPAL lizenzierten CP-Hersteller erfolgt wie bei den Europaletten über die Prüfgesellschaft Bureau Veritas Industry Services. Die Kennzeichnung der EPAL CP sieht auf dem rechten Klotz den Einbrand „EPAL“, auf dem mittleren Klotz „CP“ und eine Prüfklammer sowie am linken Klotz die IPPC-Kennzeichnung mit der jeweiligen EPAL-Lizenznummer vor. Die EPAL überträgt damit im Wesentlichen ihr für Europaletten bestehendes System der Normierung und Qualitätssicherung auf Chemiepaletten und schließt eine Lücke in der Logistikkette der chemischen Industrie.