EPA: Umweltverbände klagen gegen Fristverschiebung

Die Nichtregierungsorganisationen (NGO) Sierra Club und A Community Voice-Louisiana (ACV) haben am 31. Oktober beim District Court for the Northern District of California in San Francisco eine Klage gegen die Verschiebung der Fristen für die in den USA geplante Neuregelung der Formaldehyd-Emissionen aus Spanplatten, MDF/HDF und Laubsperrholz eingereicht. Die EPA hatte am 25. September im Federal Register eine Final Rule veröffentlicht, mit der diese Fristen um bis zu ein Jahr verschoben werden sollen.



Nach Auffassung der Kläger verstößt die EPA mit dieser erneuten Verschiebung zum wiederholten Mal gegen den im Juni 2010 vom US-Kongress verabschiedeten „Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products Act”, nach dem die neuen Formaldehyd-Emissionswerte eigentlich bereits ab dem 1. Januar 2013 und innerhalb einer 180 Tage-Frist nach Verabschiedung eingeführt hätten werden sollen. In der 17seitigen Klageschrift fordern die Kläger, die Ende September veröffentlichte Formaldehyde Delay Rule für unzulässig zu erklären. Parallel dazu sollen die darin festgelegten Fristverschiebungen mit Ausnahme der Übergangsfrist für „Third Party Certifier (TPC)“ und der Sonderregelung für furnierbeschichtete Produkte wieder aufgehoben werden.