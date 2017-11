Entscheidung bei Alno soll Ende nächster Woche fallen

Die Verhandlungen über einen Verkauf des insolventen Küchenherstellers Alno sollen bis Ende kommender Woche abgeschlossen werden. Das berichtet die Schwäbische Zeitung unter Bezugnahme auf ein Schreiben des Insolvenzverwalters Prof. Dr. Martin Hörmann, das den Mitarbeitern in Pfullendorf in der vergangenen Woche zugegangen ist. Sollte bis zum 24. November keine Einigung erzielt werden, wird Hörmann nach Informationen der Tageszeitung den Betrieb endgültig stilllegen.



Auf Anfrage hat Hörmann lediglich bestätigt, dass der Investorenprozess derzeit noch laufe und Gespräche über den Verkauf von Alno weiterhin geführt würden. Das Ergebnis sei noch offen. Zu den möglichen Handlungsoptionen bzw. zu Details potentieller Käufer äußert sich Hörmann grundsätzlich nicht.



Seit dem 24. Oktober ist mit rund 400 Mitarbeitern der Großteil der Alno-Beschäftigten in Pfullendorf freigestellt. Lediglich rund 170 Mitarbeiter sind aktuell noch am Standort beschäftigt. Dabei handelt es sich in erster Linie um Mitarbeiter, die in den Investorenprozess involviert bzw. mit insolvenzspezifischen Aufgaben betraut sind.