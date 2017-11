Dieffenbacher verlagert und modernisiert Darbo-Anlage

Der türkische Holzwerkstoff- und Bauelementhersteller Kastamonu Entegre hat die Dieffenbacher-Gruppe mit der Verlagerung und Modernisierung der im März aus der Insolvenzmasse des französischen Spanplattenherstellers Darbo erworbenen Form- und Pressenlinie beauftragt. Die Anlage soll bei der Modernisierung des Kastamonu-Spanplattenwerkes im bulgarischen Gorno Sahrane zum Einsatz kommen und dabei die bestehende Mehretagenanlage ersetzen.



Der an Dieffenbacher vergebene Auftrag umfasst Demontage und Wiederaufbau von Formstation, Formstrang, Vorpresse und einer 42,4 m langen CPS, ein Modernisierungs- und Optimierungspaket sowie eine komplett neue Anlagensteuerung. Der Abbau der Anlage an dem südwestfranzösischen Standort Linxe wurde laut Dieffenbacher bereits abgeschlossen. Die Wiederinbetriebnahme in Gorno Sahrane ist für Anfang 2019 vorgesehen.