Dach+Holz International im Februar 2018 in Köln

Auf der Messe Dach+Holz International, die vom 20. bis 23. Februar 2018 in Köln durchgeführt wird, werden ähnlich wie vor zwei Jahren in Stuttgart rund 550 Aussteller erwartet. Laut dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH), neben dem Holzbau Deutschland-Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (BDZ), Träger der Messe, wird in vier Hallen eine Brutto-Ausstellungsfläche von über 70.000 m² belegt.



Thematische Schwerpunkte sind die Bereiche Dach, Wand, Metall, Abdichtung, Holz- und Ausbau sowie energetische Sanierung. ZVDH und VDZ haben sich zudem mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) zu einem Gemeinschaftsstand zusammengeschlossen, um Maßnahmen zur Arbeitssicherheit am Bau vorzustellen. Das Rahmenprogramm der Messe greift unter anderem das Thema Digitalisierung im Handwerk auf.



Die zweijährlich an wechselnden Orten stattfindende Messe wird von der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen veranstaltet. In Stuttgart waren laut den Zahlen des Ausstellungs- und Messe-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (AUMA) 2016 insgesamt 49.380 Besucher gezählt worden. Die Brutto- bzw. Netto-Ausstellungsfläche betrug 71.000 m³ bzw. 36.457 m². Damals waren 550 Aussteller aus 22 Nationen beteiligt.