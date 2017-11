CS Schmalmöbel: Gericht hat Verfügungsverbot erlassen

In dem Insolvenzantragsverfahren des Zerlegtmöbelherstellers CS Schmalmöbel hat das Amtsgericht Zweibrücken gestern ein allgemeines Verfügungsverbot erlassen. Ein derartiges Verbot wird zum Schutz der Gläubigerinteressen und als Maßnahme zur Sicherung der Insolvenzmasse verhängt. Damit ist nur noch der vorläufige Insolvenzverwalter in der Lage, Rechtsgeschäfte für den Schuldner abzuschließen und dessen Vermögen zu verwalten. Vorläufiger Insolvenzverwalter bleibt Paul Wieschemann aus Kaiserslautern.



CS Schmalmöbel kann die Entscheidung anfechten. Eine entsprechende Beschwerdeschrift muss beim zuständigen Gericht innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Verfügungsverbots eingereicht werden.



Dem Ende Oktober von CS Schmalmöbel eingereichten Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren hatte das Amtsgericht Zweibrücken am 7. November stattgegeben. Geschäftsführer des Unternehmens ist Achim Peffer. Von der Insolvenz sind rund 400 Mitarbeiter betroffen.