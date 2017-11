CRH hat Übernahme der Fels-Aktivitäten abgeschlossen

Der irische Baustoffkonzern CRH hat Ende Oktober die Übernahme der Geschäftseinheit „Fels“ von dem Baustoffhersteller Xella abgeschlossen. Anfang August war von Xella eine entsprechende Vereinbarung mit dem damals nicht namentlich genannten industriellen Käufer aus Europa veröffentlicht worden. Ende August hatte dann CRH die Akquisition der Fels-Aktivitäten in einer eigenen Mitteilung bekanntgegeben. Darin wurden der Transaktion ein Unternehmenswert von 600 Mio € zugrunde gelegt. Die damals noch ausstehende Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden ist in der Zwischenzeit erfolgt.



Laut CRH betreibt Fels bislang neun Produktionsstandorte in Deutschland und je eine Niederlassung in der Tschechischen Republik sowie in Russland. Mit knapp 1.000 Mitarbeitern hat Fels im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 265 Mio € leicht unter dem Vorjahresniveau erwirtschaftet. Das bereinigte EBITDA konnte dagegen von 65,6 Mio € auf 71 Mio € gesteigert werden.