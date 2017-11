BVDM-Präsidium wurde für weitere vier Jahre bestätigt

Die Delegiertenversammlung des Möbelhandelsverband BVDM hat Hans Strothoff (MHK Group AG) am Mittwoch für weitere vier Jahre zum Präsidenten gewählt. Strothoff steht dem Branchenverband seit 2005 vor. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Vizepräsident Markus Meyer (City-Polster Handels GmbH) sowie die Präsidiumsmitglieder Andreas Eisenkrätzer (Küchen-Keie Mainz GmbH) und Oliver Höner (Musterring International GmbH & Co. KG).



Der Bundesverband des Deutschen Möbel-, Küchen- und Einrichtungsfachhandels hatte sich zum Jahreswechsel in Handelsverband Möbel und Küchen umbenannt. Das sich aus dem alten Namen ableitende Namenskürzel BVDM wurde beibehalten.