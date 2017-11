Brand im Pollmeier-Werk unterbricht Produktion nur kurz

Am 17. November ist es im Sägewerk in Aschaffenburg von Pollmeier Massivholz zu einem Brand in der Spänezuführung eines Heizkessels gekommen. Durch die automatische Löschanlage und die Feuerwehr konnte der Brand aber rasch unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten aber Gebäudeteile evakuiert werden, sodass die Produktion kurzzeitig unterbrochen war. Den Sachschaden gibt Pollmeier mit rund 5.000 € an. Die Reparaturen in dem Kesselhaus laufen bereits und werden in Kürze abgeschlossen. Mit einer weiteren Produktionsunterbrechungen wird bei Pollmeier nicht gerechnet.



Die von Fachmedien übernommenen Polizeiberichte hat Pollmeier mittlerweile korrigiert. So war in der Pressemitteilung der Polizei als Ausbruchsort eine Kesselimprägnieranlage genannt worden.