Bostik will Klebstoffhersteller XL Brands übernehmen

Der seit 2015 zur französischen Arkema-Gruppe gehörende Kleb- und Dichtstoffhersteller Bostik will das US-amerikanische Unternehmen XL Brands übernehmen. Laut einer am 6. November von Arkema veröffentlichten Mitteilung soll die Transaktion, die noch durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden muss, bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Der geplanten Akquisition wurde ein Unternehmenswert in Höhe von 205 Mio US$ zugrundegelegt, was dem 11-fachen des aktuellen EBITDA von XL Brands entspricht.



Nach Angaben von Arkema ist XL Brands der führende Anbieter von Klebstoffen für elastische und weiche Bodenbeläge in den USA. Seit 2002 ist das Unternehmen, das ein Produktionswerk am Stammsitz Dalton/Georgia betreibt, Teil der ebenfalls in Dalton ansässigen Textile Rubber and Chemical Company (TRCC).



Bostik produziert und vertreibt Kleb- und Dichtstoffe für Bau- und Industriemärkte und ist darüber hinaus im Konsumgüterbereich aktiv. Mit insgesamt 6.000 Mitarbeitern erreicht das Unternehmen, das in weltweit 50 Ländern präsent ist, nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz in Höhe von 1,95 Mrd €.