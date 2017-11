Blanke plant Verdopplung der Produktionskapazitäten

Der niedersächsische Türen- und Zargenhersteller Friedrich Blanke mit Sitz in Bad Iburg firmiert ab sofort unter dem Namen Blanke Türenwerke GmbH. Die Umbenennung ist Teil des so genannten „Projekts Seitenwechsel“, bei dem es schwerpunktmäßig um die Modernisierung und Erweiterung der Produktion geht. Mit der bereits überarbeiteten Corporate Identity wird sich Blanke erstmals auf dem Branchentag Holz in Köln präsentieren.



Im Bereich der Produktion plant Blanke eine Verdopplung der bisherigen Kapazitäten. Das hiefür veranschlagte Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 25 Mio €. In diesem Zusammenhang soll ein Großteil des bestehenden Maschinenparks durch neue Anlagen ersetzt werden.



Der neue Maschinenpark wird in einer zweiten Produktionshalle aufgebaut. Zu diesem Zweck hat Blanke im Jahr 2016 ein gegenüber dem Firmengelände liegendes Grundstück inklusive Halle erworben. Die im Juli 2017 eingeleiteten Um- und Ausbauarbeiten an dieser Halle konnten inzwischen weitgehend abgeschlossen werden. Die ersten Anlagen sollen ab Mitte November angeliefert werden. Geschäftsführer Manfred Dreyer geht davon aus, dass die vollständige Inbetriebnahme der neuen Halle im Verlauf des vierten Quartals 2018 erfolgen wird.



Bis dahin läuft die Produktion in der bisherigen Halle normal weiter, soll dann allerdings eingestellt werden. Ein kleinerer Teil des bestehenden Maschinenparks wird in den kommenden Monaten in die neue Halle verlagert, der überwiegende Teil der alten Maschinen soll hingegen verkauft werden.