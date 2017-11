Biokunststoff-Produktion soll bis 2022 um 20 % zunehmen

Der Markt für Biokunststoffe wird nach Einschätzung von European Bioplastics (EUPB) in den kommenden Jahren einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. Treibende Faktoren hierfür sieht der Interessenverband der europäischen Biokunststoffindustrie in den anhaltenden Bemühungen hin zu einer Kreislaufwirtschaft, in dem zunehmenden Verbraucherbewusstsein und in einer stärkeren politischen Unterstützung der Bioökonomie.



Laut seiner aktuellen Marktdatenauswertung rechnet der Verband in diesem Zusammenhang mit einem Anstieg der weltweiten Produktionskapazität bis zum Jahr 2022 auf 2,440 Mio t. Ausgehend von den für 2017 angenommenen Kapazitäten in Höhe von 2,054 Mio t würde dies einem Anstieg um rund 20 % entsprechen.



Im laufenden Jahr entfielen 1,2 Mio t bzw. 56 % der weltweiten Produktionskapazitäten auf biobasierte aber nicht biologisch abbaubare Kunststoffe. Die restlichen rund 880.000 t bzw. 44 % der aktuell verfügbaren Kapazitäten werden zur Fertigung von biobasierten und biologisch abbaubaren Kunststoffen genutzt.



Der führende Anwendungsbereich für Biokunststoffe sind nach wie vor Verpackungen; rund 58 % bzw. 1,2 t Biokunststoffe wurden 2017 in diesem Segment verwendet. Mehr als die Hälfte der weltweiten Produktionskapazitäten befindet sich derzeit in Asien. Rund ein Fünftel bzw. 18 % der Kapazitäten sind in Europa angesiedelt; dieser Anteil wird nach EUPB-Einschätzung bis 2022 auf ein Viertel ansteigen. Nordamerika hält aktuell einen Anteil von rund 16 % und Südamerika von rund 10 %.