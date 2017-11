Biocomposites-Konferenz findet Anfang Dezember statt

Zum siebten Mal veranstaltet das Nova-Institut vom 6. bis 7. Dezember eine Konferenz zum Thema „Wood and Natural Fibre-Composites“. Begleitend zum Vortragsprogramm wird es am Veranstaltungsort Maternushus in Köln eine Ausstellung geben, auf der sich bis zu 30 Unternehmen und Institutionen aus der Branche präsentieren werden. In diesem Jahr werden rund 300 Konferenz-Teilnehmer erwartet. Auf der letzten Veranstaltung im Jahr 2015 hatten sich 230 Teilnehmer und 20 Aussteller beteiligt.



Der erste Konferenztag startet mit dem Themenblock „Wood-Plastic Composites“. Horst Walther (Naturinform) und Anemon Strohmeyer (VHI) werden als erste Redner einen Überblick über die deutsche WPC-Industrie geben. In den beiden anschließenden Vorträgen geht es um den globalen WPC-Terrassendielenmarkt und um aktuelle Entwicklungen in China. Die Themen „Biocomposites in Automotive“ und „Injection Moulding: Granulates and Applications“ bildet den zweiten und dritten Themenblock an diesem Tag.



Am 7. Dezember stehen folgende Themen auf dem Programm: „Biocomposites in 3D Printing and Design“, „Structural Applications“, „Bio-Based Thermoset Resigns and New Polymers“ und “Wood and Natural Fibres for Biocomposites”.