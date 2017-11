Belmiro de Azevedo ist im Alter von 79 Jahren verstorben

Belmiro de Azevedo, Hauptanteilseigner des portugiesischen Sonae Industria-Konzerns, ist gestern im Alter von 79 Jahren verstorben. Bis Februar 2013 war er noch als CEO an der Spitze des Unternehmens gestanden, bis Ende März 2015 hatte er als Chairman dem Board of Directors angehört. Im Verlauf der letzten Jahre hatte er seine Aufgaben schrittweise an seine Söhne abgegeben.



Azevedo war in den 60er Jahren bei der 1959 als Schichtstoffhersteller im portugiesischen Maia gegründeten Sonae eingetreten und hatte das Unternehmen später übernommen. In den folgenden Jahren hatte er das Unternehmen über zahlreiche Akquisitionen schrittweise ausgebaut. Mit dem Aufbau eines Spanplattenwerkes in Kanada, der Übernahme der Glunz AG und größeren Investitionen in Brasilien hatte Sonae Industria in den 90er Jahren auch in Märkte außerhalb der Iberischen Halbinsel expandiert.