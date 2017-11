Ballerina will Komplettumstellung bis Januar abschließen

Ballerina Küchen hat nach der Hausmesse im September damit begonnen, die gesamte Produktion auf formaldehydreduzierte Holzwerkstoffe, die die in Kalifornien geltenden CARB II-Vorgaben erfüllen, umzustellen. Die Komplettumstellung soll bis zum 1. Januar abgeschlossen sein. Begründet wird der Schritt mit der aktuellen Trendentwicklung. In den USA ist das Unternehmen derzeit nicht aktiv. Der Exportanteil von Ballerina Küchen liegt bei rund 52 %. Die wichtigsten Auslandsmärkte sind Frankreich, die Beneluxländer, die Schweiz und Großbritannien, aber auch Russland und Asien. Insgesamt ist das Unternehmen in knapp 30 Märkten aktiv.



Ballerina Küchen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und produziert auf 30.000 m² Fläche am Standort Rödinghausen rund 25.000 Küchen pro Jahr.