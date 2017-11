Armstrong: Erneute Rückgänge im Bereich Holzfußboden

Der US-amerikanische Bodenbelagskonzern Armstrong Flooring (AFI) musste in seinem Geschäftsbereich „Wood Flooring“ im dritten Quartal erneut einen Umsatzrückgang um 7,4 % auf 114,1 Mio US$ hinnehmen. Das Adjusted EBITDA hat sich mit 4,2 Mio US$ mehr als halbiert. Beim operativen Ergebnis ist sogar ein deutlicher Verlust in Höhe von -38,6 Mio US$ entstanden. Aufgrund der angespannten Lage hat AFI im August die Schließung der beiden Holzfußboden-Standorte Jackson/Tennessee und Vicksburg/Mississippi angekündigt; beide Werke wurden im Oktober planmäßig stillgelegt.



Im Geschäftsbereich „Resilient Flooring“ konnte AFI seinen Umsatz um 2,2 % auf 194,4 Mio US$ steigern. Die Zuwächse resultierten in erster Linie aus der guten Nachfrage nach Luxury Vinyl Tiles (LVT) und Vinyl Composition Tiles (VCT). Als Reaktion auf die zweistelligen Zuwachsraten im LVT-Segment hat AFI das Werk Stillwater/Oklahoma, in dem bislang traditionelle PVC-Bodenbeläge produziert wurden, zum Teil auf die Fertigung von LVT-Bodenbeläge umgerüstet. Bislang erfolgte die LVT-Fertigung ausschließlich am Stammsitz Lancaster, wo seit Anfang 2016 eine entsprechende Anlage in Betrieb ist. Bei den Ergebnissen sah sich AFI aber auch im Geschäftsbereich Resilient Flooring weiterhin mit Rückgängen konfrontiert. Das Adjusted EBITDA hat sich um 7,4 % auf 21,2 Mio US$ verringert und das operative Ergebnis lag mit 8,5 Mio US$ sogar 28,6 % unter dem Vorjahreswert.



Der Gesamtkonzern hat im dritten Quartal einen Umsatz von 308,5 Mio US$ erwirtschaftet, ein Minus von 1,6 %. Das Adjusted EBITDA hat um 21,4 % auf 25,5 Mio US$ nachgegeben. Operatives Ergebnis und Nettoergebnis sind mit -30,1 Mio US$ bzw. -18,7 Mio US$ jeweils deutlich negativ ausgefallen.