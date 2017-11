Alno: Mitarbeiter sollen heute vormittag informiert werden

Die Mitarbeiter am Alno-Standort Pfullendorf sollen laut einem SWR-Bericht heute Vormittag über den Ausgang des Investorenprozesses informiert werden. Der Alno-Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann hatte in den letzten Wochen nach weiterhin unbestätigten Informationen mit einem chinesischen Interessenten verhandelt, um doch noch eine Fortführungslösung für den Standort zu finden. Das vor allem im Projektgeschäft tätige chinesische Unternehmen soll nach Einschätzungen aus der Küchenmöbelbranche vor allem an der Zulieferung von hochwertigen Küchen auf den chinesischen Markt interessiert sein. Der Insolvenzverwalter hatte nach früheren Informationen die Mitarbeiter in der zweiten Novemberwoche über die drohende Betriebsstilllegung informiert, falls in der Verkaufsverhandlungen bis zum 24. November kein Durchbruch erzielt werden kann.



An dem Alno-Standort Pfullendorf sind derzeit noch rund 170 Mitarbeiter beschäftigt. Diese sind größtenteils mit Aufgabenstellungen im Zusammenhang mit dem laufenden Insolvenzverfahren beschäftigt. In den letzten Wochen wurde zudem in kleinem Umfang auch die Bauteileproduktion wieder aufgenommen. Dieser Bereich wird im Zuge eines Lohnfertigungsauftrags vorerst bis zum Jahresende Bauteile an das im Oktober an Spinarella Küchen veräußerte Pino Küchen-Werk in Coswig liefern. Rund 400 Mitarbeiter im Werk Pfullendorf waren Mitte Oktober nach dem Auslaufen des Insolvenzgeldes freigestellt worden.