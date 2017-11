Alno-Assets in Pfullendorf gehen in Einzelverwertung

Der Investorenprozess für die insolvente Alno AG konnte doch nicht zu einem Ergebnis gebracht werden, da auch der letzte verbliebene Interessent für den Alno-Geschäftsbetrieb kein Angebot abgegeben hat. Der Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann wird den Geschäftsbetrieb laut einer um kurz nach neun Uhr veröffentlichten Ad hoch-Mitteilung damit endgültig einstellen.



Die in den letzten Wochen aufgenommene Bauteilfertigung für das an Spinarella Küchen verkaufte Pino Küchen-Werk in Coswig wird in einer Übergangsphase noch weiterlaufen. Die verbliebenen Vermögenswerte in Pfullendorf sollen in den nächsten Monaten im Rahmen einer Einzelverwertung verkauft werden.