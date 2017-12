Wohnmöbelindustrieumsatz im In- und Ausland gesunken

Der Umsatz in der deutschen Wohnmöbelindustrie hat im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 % auf 630,3 Mio € nachgegeben. Wie aus der monatlichen Statistik des VdDW hervorgeht, haben sowohl das Inlandsgeschäft als auch der Export zu diesem Rückgang beigetragen. Der Inlandsumsatz ist mit 406,4 Mio € um 11,1 % unter dem Vorjahreswert geblieben. Der Auslandsumsatz ist um 3,4 % auf 223,9 Mio € zurückgegangen. Dabei konnte der Umsatz in der Eurozone um 2,4 % auf 105,4 Mio € gesteigert werden. Die Exportquote hat um 1,9 Prozentpunkte auf insgesamt 35,5 % zugenommen.



Von Januar bis Oktober wurden in der Wohnmöbelindustrie 6,130 Mrd € und damit 0,9 % mehr als im Vorjahreszeitraum umgesetzt. Damit hat sich die Wohnmöbelindustrie besser entwickelt als die Möbelindustrie insgesamt, deren Umsatz um 0,2 % auf 14,817 Mrd € abgenommen hat. Im Inland haben die Wohnmöbelhersteller ein Minus von 0,7 % auf 4,022 Mrd € verzeichnet. Dagegen hat der Auslandsumsatz um 4,1 % auf 2,109 Mrd € zugelegt. Noch stärker hat der in der Eurozone (+9,0 % auf 1,016 Mrd €) erwirtschaftete Umsatz zugenommen.