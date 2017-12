Weißrussland steigert Nadelschnittholzexporte um 54 %

Weißrussische Sägewerke haben im dritten Quartal 594.082 m³ sägeraues und gehobeltes Nadelschnittholz im Wert von 68,9 Mio US$ exportiert; damit sind die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresquartal volumen- und wertbezogen 54 % bzw. 65 % gestiegen. Der rechnerische Wert pro exportiertem Kubikmeter Nadelschnittholz lag mit 116 US$/m³ um 7 % höher.



Nach Angaben von Belstat haben die Lieferungen in EU-Länder zwischen Juli und September um 45 % auf 514.427 m³ zugelegt; aufgrund der unterdurchschnittlichen Steigerung ist ihr Anteil an den gesamten weißrussischen Ausfuhren aber um fünf Prozentpunkte auf 87 % gesunken. Die Exporte nach Lettland haben sich auf 100.273 m³ mehr als verdoppelt. Gestiegen sind auch die Ausfuhren nach Deutschland (+21 % auf 131.135 m³) und Litauen (+41 % auf 122.974 m³). Die Lieferungen in GUS-Länder haben von einem vergleichsweise niedrigen Niveau kommend um 148 % auf 69.350 m³ zugelegt.



Bezogen auf die ersten neun Monate haben sich die Ausfuhren jeweils um 56 % auf 1,62 Mio m³ bzw. auf einen Exportwert von 181,44 Mio US$ erhöht. Die Lieferungen in EU-Länder haben um 45 % auf 1,42 Mio m³ zugenommen. Ein überdurchschnittlicher Anstieg von 79 % auf 314.342 m³ wurde bei den Ausfuhren nach Lettland verzeichnet. Die Exporte nach Deutschland und Litauen sind um 36 % auf 377.099 m³ bzw. um 50 % auf 295.325 m³ gestiegen. Die Lieferungen in GUS-Länder haben sich auf fast 100.000 m³ mehr als vervierfacht.