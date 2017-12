Vöing ist neuer Marketingleiter bei Tarkett DACH

Lutz Vöing ist seit dem 1. August neuer Marketing Director bei der zum französischen Bodenbelagskonzern Tarkett gehörenden Tarkett Holding mit Sitz in Frankenthal. In dieser Position ist er für die Planung und Steuerung sämtlicher Marketingprozesse in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortlich.



Der Posten war zuletzt nicht besetzt; Vöings Vorgänger Christoph Friedl hatte bereits 2015 als Segment & Key Account Director DACH eine Vertriebsfunktion im Unternehmen übernommen. Vor seinem Wechsel zu Tarkett war Vöing als Marketingdirektor für den österreichischen Ziegelproduzenten Wienerberger tätig.