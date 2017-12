Steinhoff muss auch Konzernabschluss 2016 neu erstellen

Die Steinhoff International Holdings hat gestern Abend bekanntgegeben, dass der Konzern auf Anraten des vor Kurzem gebildeten Prüfungsausschusses bestehend aus drei unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern zu dem Schluss gekommen ist, dass Sachverhalte, die die Gültigkeit und Werthaltigkeit bestimmter bilanzierter Vermögenswerte von Steinhoff Europe betreffen und die im Rahmen der derzeit laufenden Rechnungsprüfungen für das Geschäftsjahr 2017 untersucht werden, auch für den Konzernabschluss 2016 relevant sind. Daher weist der Konzern darauf hin, dass gemäß niederländischem Recht der Konzernabschluss 2016 neu erstellt werden muss.



Am 5. Dezember hatte Steinhoff angekündigt, die für den darauffolgenden Tag geplante Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 nach dem Bekanntwerden neuer Erkenntnisse hinsichtlich Bilanzunregelmäßigkeiten auf unbestimmte Zeit zu verschieben und das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC mit einer unabhängigen Untersuchung beauftragt. Außerdem wurde ein unabhängiges Beraterteam bestehend aus der Investmentbank Moelis & Company sowie der Unternehmensberatung AlixPartners eingesetzt. Parallel dazu wurde ein Prüfungsausschuss aus drei unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern gebildet, der die Konzernwirtschaftsprüfer von Deloitte bei der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses unterstützt.



Außerdem hat Steinhoff seine Kapitalgeber um weitere Unterstützung in Bezug auf gewährte Finanzmittel gebeten. Der Wirtschaftsinformationsdienst Bloomberg hat in diesem Zusammenhang gestern berichtet, dass mindestens drei wichtige Kreditgeber signalisiert hätten, dem Konzern hinsichtlich der Verlängerung von Krediten entgegenkommen zu wollen. Über eine Verlängerung der Kredite solle bei dem auf den 19. Dezember verschobenen, einmal jährlich stattfindenden Treffen mit den finanzierenden Banken beraten werden. Insgesamt handele es sich um ein Kreditvolumen von 2,9 Mrd €. Zu den größten Kreditgebern zählen laut Bloomberg die Bank of America, BNP Paribas, China Construction Bank, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole, HSBC Holdings, Mizuho Financial Group, Natixis und die Royal Bank of Scotland.