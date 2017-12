Steinhoff hat unabhängiges Beraterteam eingesetzt

Die Steinhoff International Holdings hat als Reaktion auf die Turbulenzen der letzten Wochen eine Reihe von Maßnahme eingeleitet. Mit sofortiger Wirkung wurde ein unabhängiges Beraterteam bestehend aus der Investmentbank Moelis & Company sowie der Unternehmensberatung AlixPartners eingesetzt. Wie Steinhoff am Sonntag mitgeteilt hat, wird Moelis den Konzern im Umgang mit den Kapitalgebern unterstützen. AlixPartners wird beim Liquiditätsmanagement und bei operativen Maßnahmen beraten.



Ein neugebildeter Prüfungsausschuss aus drei unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern soll die Konzernwirtschaftsprüfer von Deloitte bei der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses unterstützen. Der Ausschuss wird von Johan van Zyl angeführt; die weiteren Mitglieder sind Dr. Steve Booysen und Heather Sonn.



Darüber hinaus hat der Konzern seine Kapitalgeber um weitere Unterstützung in Bezug auf die gewährten Finanzmittel gebeten. Das regulär einmal jährlich stattfindende Treffen mit den finanzierenden Banken ist laut einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung vom 11. auf den 19. Dezember verschoben worden. Bei diesem Treffen will Steinhoff seine Banken über die finanzielle und operative Situation des Konzerns informieren.



Nach dem Rücktritt des langjährigen CEO Markus Jooste im Zusammenhang mit neuen Erkenntnissen aus der laufenden Untersuchung von Bilanzunregelmäßigkeiten war der Kurs der Steinhoff-Aktie bis vergangenen Freitag um über 80 % eingebrochen. Daraufhin hatte Steinhoff den Verkauf bestimmter Assets zur Liquiditätssteigerung bekanntgegeben.