Steinhoff erlöst 293 Mio € durch Verkauf von PSG-Aktien

Die Steinhoff International Holdings hat heute 20,6 Mio Aktien der PSG Group Limited, einer indirekten Tochtergesellschaft, zu einem Preis von 230 Rand pro Aktie verkauft. Das entspricht einem Anteil von 9,5 % am gesamten ausgegebenen PSG-Aktienkapital.



Der Anteil der von Steinhoff gehaltenen PSG-Aktien hat sich damit von 25,5 % auf rund 16 % reduziert. Den Erlös aus dem Anteilsverkauf ohne Berücksichtigung der Kosten gibt Steinhoff mit 4,7 Mrd Rand bzw. 293 Mio € an. Dieser soll nach eigenen Angaben zur Stabilisierung des operativen Geschäfts im Konzern beitragen. Steinhoff rechnet am Dienstag mit dem Abschluss der Transaktion.