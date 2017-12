Slowenien erhöht Sturmholzschätzung auf 1,34 Mio m³

Die durch den Föhnsturm am 11. und 12. Dezember in Slowenien entstandenen Waldschäden summieren sich nach einer aktualisierten Schätzung der Forstdienststellen auf 1,335 Mio m³. Mit den gestern veröffentlichen Zahlen korrigiert die Forstdienststelle Zavod za gozdove Slovenije ihre bereits kurz nach dem Sturmereignis abgegebene Schätzung in Höhe von 500.000 m³ um fast das Dreifache.



Die größten Schäden sind laut den aktualisierten Zahlen in den Regionen Kocevje (370.000 m³), Postojna (260.000 m³), Slovenj Greadec (200.000 m³) sowie in Kranj, Ljublijana und Nazarje (jeweils 100.000 m³) entstanden. Der Großteil der Sturmholzmenge entfällt auf Fichte/Tanne. Der Schadensumfang stellt für Slowenien die schwersten Windwürfe seit über zwei Jahrzehnten dar.