Schmidt Groupe hat über 1 Mio Schränke produziert

Die französische Schmidt Groupe wird im laufenden Jahr in den vier elsässischen Werken in Sélestat und Lièpvre sowie an dem saarländischen Standort Türkismühle erstmals über 1 Mio Küchenschränke produzieren. Die Marke wurde bereits am 13. Dezember übertroffen, das millionste Möbel lief dabei in Türkismühle vom Band.



Das Unternehmen beschäftigt an den drei Produktionsstandorten sowie in dem Verpackungsdepot in Bergheim insgesamt 1.534 Mitarbeiter. Auf einer Produktionsfläche von insgesamt rund 175.000 m² werden rund 700 Küchen/Werktag hergestellt. Das deutsche Werk erreicht mit 156 Mitarbeitern ein Produktionsvolumen von rund 60-70 Küchen/Tag.