Schmid scheidet aus dem Vorstand der MHK Group aus

Dr. Daniel C. Schmid scheidet zum Jahresende aus dem Vorstand der MHK Group aus. Schmid war für das Marketing und die Unternehmenskommunikation der Verbundgruppe zuständig. Nach Angaben der MHK, war es dem Unternehmen nicht möglich, Schmids Wunsch zusätzliche Führungsaufgaben innerhalb der Gruppe zu übernehmen, nachzukommen. Daher hat der Aufsichtsrat in Abstimmung mit dem Vorstand der MHK Group beschlossen, die Zusammenarbeit mit Schmid zu beenden.



Nach dem Ausscheiden von Schmid umfasst der MHK-Vorstand noch fünf Mitglieder. Neben Hans Strothoff (Vorstandsvorsitzender), Werner Heilos (stellvertretender Vorsitzender, Beschaffungsmarketing und Gesamtvertrieb), Wolfgang Becker (Zentralregulierung, Delkredere und Betriebswirtschaft) und Frank Bermbach (Bank- und Finanzdienstleistungen) gehört seit dem 1. Oktober noch Dr. Olaf Hoppelshäuser dem Vorstand an. Hoppelshäuser verantwortet das neu geschaffene Ressort Verwaltung und Organisation.