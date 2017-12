Sägewerke bündeln Ansprüche im Kartellverfahren

In den bereits seit Frühsommer laufenden Beratungen baden-württembergischer Sägewerke über Schadensersatzansprüche in Zusammenhang mit dem laufenden Rundholzkartellverfahren wurden am 6. Dezember in Ostfildern erste Entscheidungen zur Durchsetzung getroffen. So wurde auf Empfehlung des Lenkungsausschusses, der sich aus sechs Vertretern der baden-württembergischen Sägeindustrie bzw. aus geschäftsführenden Gesellschaftern zwischenzeitlich geschlossener Sägewerke zusammensetzt, die Hamburger Kanzlei der Sozietät Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan mandatiert. Darüber hinaus wurde entschieden, dass die Ausgleichsgesellschaft der Sägeindustrie mbH gegründet wird.



An die gemeinsam mit einem noch zu bestimmenden Prozessfinanzierer zu bildende Gesellschaft werden betroffene Sägewerke ihre Ansprüche gegen das Land Baden-Württemberg abtreten. Der Prozessfinanzierer erhält von den möglichen Schadensersatzzahlungen einen Prozentsatz.



Die Koordination zwischen der Ausgleichsgesellschaft und den einzelnen Sägewerken übernehmen die als Geschäftsführer des Verbands der Holzwirtschaft und Kunststoffverarbeitung Bayern/Thüringen tätigen Rechtsanwälte Christian Dahm und Jochen Winning über die Nürnberger Kanzlei Winning.