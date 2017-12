RiverRock übernimmt wesentliche Alno-Assets für 20 Mio €

Der Investmentfonds RiverRock übernimmt wesentliche Vermögensgegenstände der insolventen Alno AG für rund 20 Mio €. Das hat Alno gestern Abend in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann hatte den Vorstand der Gesellschaft zuvor darüber informiert, dass er mit einer von der in Dublin ansässigen RiverRock European Opportunities Fund II Limited gehaltenen Gesellschaft, die derzeit unter heptus 279 GmbH firmiert und künftig als Neue Alno GmbH firmieren wird, einen Vertrag über den Erwerb wesentlicher Alno-Vermögensgegenstände abgeschlossen hat. RiverRock beabsichtigt, den Alno Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen.



Der Vollzug des Vertrags steht noch unter bestimmten aufschiebenden Bedingungen. Bis zu deren Erfüllung bleibt der Beschluss über die Einstellung des Alno-Geschäftsbetriebs aufrechterhalten. Die Liquidation der nicht von RiverRock erworbenen Alno-Vermögensgegenstände wird auch nach dem erfolgten Verkauf des Geschäftsbetriebs an RiverRock fortgesetzt.