Pino Küchen will Wellmann-Vermögensanteile erwerben

Bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde wurde am Freitag von der in Düsseldorf ansässigen Surplex GmbH der geplante Erwerb von Vermögensteilen der Gustav Wellmann GmbH & Co. KG in Enger durch die Pino Küchen GmbH in Coswig angemeldet. Bis zum 12. Januar können die Amtsparteien bzw. betroffene Unternehmen beim Kartellgericht die Prüfung des Übernahmevorhabens beantragen.