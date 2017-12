Neue Alno GmbH soll rund 410 Mitarbeiter beschäftigen

Die Neue Alno GmbH, die nach dem Wirksamwerden des gestern mit dem Investmentfonds RiverRock unterschriebenen Vertrags zur Übernahme wesentlicher Vermögensgegenstände der Alno AG den Geschäftsbetrieb in Pfullendorf wieder aufnehmen soll, wird künftig voraussichtlich rund 410 Mitarbeiter beschäftigen. Diese Zahl schließt auch 34 Auszubildende ein. Zuletzt waren für Alno in Pfullendorf noch rund 570 Mitarbeiter tätig. Die zu übernehmenden Assets umfassen unter anderem Maschinen, Grundstücke und Markenrechte.



Die Übernahme soll im Rahmen einer übertragenden Sanierung erfolgen. Vorher müssen allerdings noch mehrere wesentliche Bedingungen erfüllt werden. Diese umfassen unter anderem die Zustimmung des Gläubigerausschusses, die Gründung einer Transfergesellschaft für die nicht übernommenen Mitarbeiter und die Gewährung von Kurzarbeitergeld für eine Übergangsphase durch die Bundesagentur für Arbeit. Die Produktion von Küchenmöbeln in Pfullendorf soll nach Erfüllung dieser Bedingungen und dem damit einhergehenden Wirksamwerden des Kaufvertrags baldmöglichst wieder aufgenommen werden.