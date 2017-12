Nächste EPF-Generalversammlung findet in Luzern statt

Die European Panel Federation (EPF) wird ihre nächste Generalversammlung vom 27. bis 29. Juni im Schweizerischen Luzern durchführen. Die Veranstaltung, die auf Einladung der Swiss Krono Group stattfindet, beginnt am 27. Juni wie üblich mit einer Sitzung des Managing Board. Am 28. Juni finden die Sitzungen der einzelnen Working Groups und Product Groups sowie die interne Mitgliederversammlung statt. Der öffentliche Teil startet am Abend des 28. Juni mit der Galaveranstaltung und leitet auf ein Vortragsprogramm am Vormittag des 29. Juni über.



Mit der Veranstaltung im kommenden Juni wird die im Jahr 1998 über die Zusammenführung des früheren Spanplattenverbandes Fesyp und des MDF-Verbandes Euro MDF Board (EMB) entstandene EPF erstmals eine Generalversammlung in der Schweiz durchführen. Die Fesyp war zuvor im Jahr 1989 in Gottlieben zusammengekommen. Der EMB hatte keine Veranstaltungen in der Schweiz. Die erste und noch immer einzige MDF-Anlage in der Schweiz war erst nach dem Übergang des EMB in die EPF im Sommer 1999 angelaufen.