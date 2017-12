Mix gibt Leitung des Munksjö-Geschäftsbereichs Decor ab

Norbert Mix, der seit dem 1. Juli 2015 als Executive Vice President den Geschäftsbereich „Decor“ der inzwischen in der Ahlstrom-Munksjö Oyj aufgegangenen Munksjö leitet, wird diese Position zum 1. Januar abgeben und das Unternehmen verlassen. Neuer Geschäftsbereichsleiter wird Thomas Wulkan, der als Executive Vice President Business Area Decor zum 1. Januar auch in das Executive Management Team von Ahlstrom-Munksjö eintreten und wie bislang bereits Mix an den CEO Jan Åström berichten wird.



Wulkan war von 1992 bis 2016 auf verschiedenen Positionen für den schwedischen Zellstoff-, Hygienepapier- und Verpackungskonzern Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) tätig. Von 2006 bis 2008 war er President Business Unit Americas und danach von 2009 bis 2011 President Business Unit Personal Care Europe. Danach hatte er als President Business Unit Middle East, India and Africa das SCA-Geschäft in verschiedenen Emerging Markets ausgebaut.



Mix war Mitte Juli 2006 als President und CEO der damaligen Munksjö Paper in Fitchburg/Massachusetts wieder zu Munksjö zurückgekehrt. Er hatte zuvor bereits für die US-amerikanische Tochtergesellschaft gearbeitet, war danach für einige Jahre aber als Vertriebsleiter Nordamerika zu Technocell Canada gewechselt. Im August 2009 war er zum Director Sales and Marketing der zum damaligen Zeitpunkt neugeschaffenen weltweiten Vertriebsorganisation der Munksjö Paper-Gruppe ernannt worden. Wenig später war er zum Executive Vice President Decor Sales & Marketing aufgestiegen. Im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Christian Mandl als Business Area Manager Manufacturing Decor hatte Mix zum 1. Juli 2015 die Gesamtleitung des Geschäftsbereichs Decor übernommen.