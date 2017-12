Mexikanische Duraplay hat MDF-Anlage offiziell eingeweiht

Der mexikanische Spanplatten- und Sperrholzhersteller Duraplay hat das am Stammsitz Hidalgo del Parral/Chihuahua errichtete MDF-Werk und die zugehörige Leimproduktion am 24. Oktober offiziell eingeweiht. Das Gesamtinvestitionsvolumen wurde von Duraplay mit 80 Mio US$ angegeben. Die MDF-Produktionslinie ist im ersten Schritt auf eine Jahreskapazität von rund 160.000 m³ ausgelegt; später soll die Kapazität auf rund 200.000 m³ gesteigert werden. Zudem können zukünftig 50.000 t Leimharze jährlich produziert werden. Mit dem neuen Werk wurden 100 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Bislang hat Duraplay insgesamt rund 600 Mitarbeiter beschäftigt.



Die Investitionsentscheidung zum Bau des MDF-Werkes hatte das Unternehmen bereits im Verlauf des Jahres 2012 getroffen und sich anschließend eine Inbetriebnahme bis Mitte 2015 zum Ziel gesetzt. Durch Verzögerungen bei der Finanzierung konnte jedoch der für den Baubeginn avisierte Termin nicht eingehalten werden; auch die Anlagenmontage hat länger gedauert als ursprünglich geplant. Im Herbst 2016 war Duraplay von einer Inbetriebnahme zum Jahresende ausgegangen.