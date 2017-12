Metsä Wood treibt LVL-Projekt in Punkaharju weiter voran

Anfang Dezember haben der Metsä-Geschäftsbereich „Metsä Wood“ und die Stadt Savonlinna einen Letter of Intent zur Verbesserung der Infrastruktur-Bedingungen für das von Metsä Wood geprüfte LVL-Projekt in Punkaharju unterzeichnet. In einem nächsten Schritt muss der Stadtrat von Savonlinna die erforderlichen öffentlichen Investitionen genehmigen. Metsä Wood verhandelt bereits seit September mit der Mitarbeitervertretung im Werk Punkaharju über die Möglichkeiten für eine Produktionserweiterung. In der Zwischenzeit wurden auch Vorgespräche mit möglichen Anlagenlieferanten aufgenommen.



Metsä Wood hatte das LVL-Projekt in Punkaharju Anfang September bekannt gegeben. Laut einer damals veröffentlichten Mitteilung soll die endgültige Investitionsentscheidung bis zum Jahresende getroffen werden. Bei einer positiven Entscheidung soll die auf eine Jahreskapazität von 65.000 m³ projektierte neue LVL-Anlage im Verlauf des ersten Halbjahrs 2019 in Betrieb gehen. Das Investitionsvolumen wird mit 52 Mio € angegeben.