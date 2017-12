Mehrere Steinhoff-Kapitalgeber haben Kredite ausgesetzt

Trotz der Bitte um weitere finanzielle Unterstützung haben mehrere Banken der Steinhoff International Holdings die gewährten Kreditlinien in den vergangenen Tagen ausgesetzt oder zurückgezogen. Steinhoff gibt die Höhe seiner ausstehenden Schulden in einer gestern veröffentlichten Unternehmenspräsentation für das am gleichen Tag angesetzte Kapitalgebertreffen mit insgesamt 10,702 Mrd € an. Davon entfallen 8,547 Mrd € auf die Konzerngesellschaften in Europa.