Mehrere Interessenten für insolvente Kason GmbH

Mehrere strategische Interessenten aus der Region sondieren derzeit das Produktportfolio und die technischen Voraussetzungen am Standort des insolventen Möbelherstellers Kason in Ortenburg. Nach Angaben des Insolvenzverwalters Dr. Hubert Ampferl wurde der Geschäftsbetrieb nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens Ende Oktober unverändert fortgeführt. Lediglich sechs Mitarbeitern musste seither gekündigt werden. Um die Betriebsbereitschaft aufrecht zu erhalten, sind weitere Kündigungen derzeit nicht geplant. Aktuell beschäftigt Kason noch 80 Mitarbeiter.



Ampferl führt die Insolvenz unter anderem auf ein Hochwasserereignis und einen Brand im Jahr 2016 zurück. Beide Ereignisse hätten zu Produktionsunterbrechungen sowie der Beschädigung von Teilen des Vorratsvermögens und in der Folge zu Umsatzeinbußen geführt. Im laufenden Jahr ist es im Oktober zu Verzögerungen in der Produktion gekommen, da mit verunreinigtem TDI gelieferte Polster nicht sofort verwendet werden konnten.



Das Produktportfolio von Kason umfasst neben Stühlen, Bänken und Tischen für den Gastronomie- und Objektbereich unter anderem auch Kinder- und Gartenmöbel. Das Unternehmen ist aus der Kason Katzbichler Stuhlfabrik hervorgegangen.