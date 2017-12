Küchenmöbelindustrie weist erneut Umsatzminus aus

Der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie hat im Oktober um 2,5 % auf 410,8 Mio € nachgegeben. Laut der Umsatzstatistik des VdDK, die monatlich auf Basis von Zahlen des Statistischen Bundesamtes erstellt wird, ist das der fünfte Rückgang in Folge. Die Rückgangsraten reichten dabei von -1,9 % im Juli bis -8,4 % im September. Das erneute Minus im Oktober ist maßgeblich auf die negative Entwicklung um Inland zurückzuführen; dort hat der Umsatz um 3,7 % auf 246,2 Mio € abgenommen. Der Auslandsumsatz ist wie bereits im Juli und August nur leicht um 0,5 % auf 164,6 Mio € gesunken. Lediglich im Juni und September waren im Export mit -7,4 % bzw. -3,2 % höhere Rückgangsraten verzeichnet worden. Der in der Eurozone erwirtschaftete Umsatz hat um 0,7 % auf 122,2 Mio € nachgegeben.



Kumuliert über die ersten zehn Monate hat der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie um 3,3 % auf 3,877 Mrd € abgenommen. Bereits im Februar (-9,4 %) und April (-21,5 %) war der Umsatz jeweils gesunken. Die im Januar (+14,2 %), März (+9,2 %) und Mai (+10,7 %) erzielten Zuwächse konnten die negative Entwicklung in den restlichen Monaten daher nur zum Teil ausgleichen. Das in den ersten zehn Monaten aufgelaufene Minus resultiert fast ausschließlich aus dem Inlandsgeschäft, das um 5,3 % auf 2,332 Mrd € zurückgegangen ist. Im Export ist der Umsatz mit 1,545 Mrd € nahezu auf dem Vorjahresniveau stabil geblieben (-0,1 %). In der Eurozone hat der Umsatz im Zehnmonatszeitraum um 0,5 % auf 1,153 Mrd € abgenommen.