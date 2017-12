ITC: Kanadische Importe schaden US-Sägeindustrie

Die U.S. International Trade Commission (ITC) hat gestern die geplanten Strafzölle auf Nadelschnittholzimporte aus Kanada freigegeben. Die Kommission bestehend aus Rhonda K. Schmidtlein (Chairman), David S. Johanson, Irving A. Williamson und Meredith M. Broadbent kam einstimmig zu dem Ergebnis, dass die US-amerikanische Sägeindustrie durch Nadelschnittholzimporte aus Kanada erheblich geschädigt wird.



Das US-amerikanische Handelsministerium Department of Commerce (DOC) hatte am 1. November endgültige Antidumping- und Ausgleichszöllen auf kanadische Nadelschnittholzimporte in die USA von im Schnitt 20,83 % festgelegten. Begründet wurden die Zölle damit, dass kanadische Unternehmen ihre Produkte auf dem US-Markt unter Wert verkaufen und die kanadische Sägeindustrie zudem subventioniert werde. Das ITC hat hingegen keine kritischen Umstände dafür gefunden, das kanadisches Schnittholz unter Wert verkauft wird (less than fair value - LTFV).



Als Folge der ITC-Entscheidung kann das DOC nun zwar die am 1. November endgültig festgelegten Antidumping- und Ausgleichszölle von im Schnitt 20,83 % einziehen. Rückwirkende Zollzahlungen, wie sie vom DOC in Zusammenhang mit so genannten „critical circumstances“ gefordert wurden, wird es allerdings nicht geben.



Der Abschlussbericht des ITC „Softwood Lumber from Canada” (Investigation Nos. 701-TA-566 and 731-TA-1342 (Final), USITC Publication 4749, December 2017) soll am 12. Januar veröffentlicht werden.